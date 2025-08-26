Kiwior powiedział „tak” na transfer! Arsenal dostał oficjalną ofertę

Jakub Kiwior zgodził się na transfer do FC Porto. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Arsenal otrzymał oficjalną ofertę za Polaka. Kwota transakcji ma przekroczyć 25 milionów euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior coraz bliżej transferu do FC Porto

Jakub Kiwior w ostatnich dniach letniego okna transferowego prawdopodobnie zmieni klub. Nie jest tajemnicą, że reprezentant Polski cieszy się zainteresowaniem FC Porto. Od kilku tygodni drużyna z Portugalii jest w kontakcie z Arsenalem i prowadzi negocjację ws. transferu. Środkowy obrońca ma zmienić pracodawcę na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

Choć w końcówce poprzedniego sezonu Kiwior był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, to latem ponownie spadł w hierarchii. Między innymi transfer Cristhiana Mosquery sprawił, że 25-latek miałby duże problemy z regularną grą. W perspektywie Mistrzostw Świata byłby to także problem dla reprezentacji Polski, w której urodzony w Tychach stoper jest kluczowym piłkarzem. Dlatego też transfer do Porto doradzał mu selekcjoner Jan Urban.

Z ratunkiem przyszło FC Porto, które widzi w nim wartościowe uzupełnienie składu. Jak podaje Fabrizio Romano pomiędzy klubem a zawodnikiem doszło do porozumienia. Kiwior zgodził się na przeprowadzkę do Portugalii, a Smoki złożyły za niego oficjalną ofertę. Arsenal ma otrzymać ponad 25 milionów euro plus bonusy za pakiet obejmujący wypożyczenie i wykup.

Kiwior spędził w Londynie ponad dwa lata. Kanonierzy sprowadzili go zimą 2023 roku ze Spezii za ok. 19,5 mln euro. Łącznie w koszulce Arsenalu rozegrał 68 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst.