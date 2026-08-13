Zwoliński może wrócić do Ekstraklasy! Jest zainteresowanie

16:36, 13. sierpnia 2026 17:29, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Włodarczyk / Meczyki

Łukasz Zwoliński jest obecnie zawodnikiem bez klubu. Jak się okazuje, napastnik może wrócić do PKO Ekstraklasy. Znalazł się bowiem na celowniku Motoru Lublin - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Łukasz Zwoliński
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Motor Lublin zainteresowany Łukaszem Zwolińskim

Łukasz Zwoliński od początku lipca pozostaje wolnym agentem, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z tureckim Sakaryasporem. Napastnik aktywnie poszukuje nowego pracodawcy i pojawiła się właśnie bardzo ciekawa opcja. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” zdradził, że 33-latek może wrócić na boiska PKO Ekstraklasy. Zawodnik znalazł się właśnie w kręgu zainteresowań Motoru Lublin.

Klub ze stolicy województwa lubelskiego bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego napastnika. Mariusz Misiura nie ma w obwodzie gracza, który pełniłby rolę Karola Czubaka. Wydaje się, że Łukasz Zwoliński byłby odpowiednią opcją. 33-latek wciąż jest głodny gry i goli, więc Koziego Grodu Duma słusznie rozważa jego angaż. Doświadczony zawodnik jest także łączony z GKS-em Katowice, Wieczystą Kraków oraz zespołami z Betclic 1. Ligi.

W ostatnich latach Motor Lublin nie trafiał z transferami rezerwowych napastników. W poprzednim sezonie tę rolę pełnił Renat Dadashov, który kompletnie zawodził. Łukasz Zwoliński to inny typ zawodnika. Napastnik ma doświadczenie z gry w PKO Ekstraklasie i mógłby wnieść do drużyny Mariusza Misiury odpowiednią jakość.

Łukasz Zwoliński w zeszłej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce tureckiego Sakaryasporu. Napastnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców.

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