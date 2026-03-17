Khvicha Kvaratskhelia opuści Paris Saint-Germain? Wszystko jasne

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

PSG nie sprzeda Khvichy Kvaratskhelii

Khvicha Kvaratskhelia jest obecnie jednym z najlepszych zawodników na świecie, dlatego nie dziwi ogromne zainteresowanie jego osobą na rynku transferowym. 25-letni skrzydłowy wzbudza szczególne uznanie wśród gigantów Premier League. Chrapkę na jego sprowadzenie mają między innymi Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea oraz Liverpool, którzy uważnie monitorują sytuację gruzińskiego gwiazdora.

Ewentualna przeprowadzka Kvaratskhelii na Wyspy Brytyjskie wydaje się jednak mało prawdopodobna. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain traktuje bowiem swojego zawodnika jako nietykalnego.

Władze PSG nie zamierzają nawet wysłuchiwać ofert za etatowego reprezentanta Gruzji, co jasno pokazuje, że mierzący 183 centymetry atakujący nie jest na sprzedaż i niemal na pewno pozostanie na Parc des Princes.

Khvicha Kvaratskhelia z powodzeniem występuje w barwach ekipy Les Parisiens od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się do Francji za około 80 milionów euro z SSC Napoli. W obecnym sezonie skuteczny ofensywny zawodnik rozegrał 35 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia Gruzina na około 90 milionów euro.