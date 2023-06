IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Franck Kessie

Barcelona musi sprzedać kilku zawodników w związku z problemami finansowymi

Jednym z tych, którzy mogą opuścić klub jest Franck Kessie

Iworyjczyk nie chce jednak odchodzić z drużyny Xaviego

Kessie może przenieść się do Arabii Saudyjskiej

Franck Kessie był ostatnio mocno łączony z przeprowadzką do Al Ahli. Raporty sugerują, że 26-latek otrzymał od klubu z Arabii Saudyjskiej ofertę podwojenia pensji. Z takiego rozwiązania byłaby zadowolona FC Barcelona, która aktywnie próbuje sprzedać Iworyjczyka.

Biorąc pod uwagę, że pomocnik dołączył do klubu zeszłego lata za darmo, każda opłata, jaką otrzyma za niego blaugrana, zostanie zaliczona jako zysk netto. W związku z tym Katalończycy żądają opłaty w wysokości co najmniej 30 milionów euro. To znacznie pomogłoby im rozwiązać problemy finansowego fair play.

Hiszpańscy dziennikarze spekulują natomiast, że Kessie jeśli zdecyduje się na transfer to może zażądać znacznej obniżki tej kwoty, dzięki czemu najprawdopodobniej mógłby wynegocjować większy kontrakt z Al Ahli. Zawodnik miałby tłumaczyć się tym, że trafił do Katalonii jako wolny zawodnik.

