Kepa Arrizabalaga przed sezonem został wypożyczony z Chelsea do Bournemouth. W tej kampanii hiszpański bramkarz imponuje wysoką dyspozycją, co wzbudziło zainteresowanie Bayeru Leverkusen - podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Bayer Leverkusen zainteresowany Kepą Arrizabalagą

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Kepa Arrizabalaga został wypożyczony na rok z Chelsea do Bournemouth. 30-letni bramkarz pokazuje się z fantastycznej strony w drużynie Wisienek i klub z Dean Court chciałby zatrzymać go na stałe, dokonując transferu definitywnego. Londyńczycy najprawdopodobniej będą otwarci na sprzedaż golkipera, który na Stamford Bridge nie spełnił oczekiwań. Według mediów Kepa Arrizabalaga otrzyma kilka ofert, kiedy tylko otworzy się rynek transferowy.

Jak poinformował we wtorkowy poranek brytyjski portal „CaughtOffside.com”, trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii wzbudził zainteresowanie między innymi Bayeru Leverkusen. Drużyna Aptekarzy potrzebuje nowego bramkarza, który stanie do rywalizacji z Lukasem Hradeckym oraz Matejem Kovarem, którzy zawiedli w zakończonym sezonie. Kepa Arrizabalaga jest bardzo ciekawym kandydatem, aby wnieść jakość do zespołu, który w kampanii 2023/2024 wygrał mistrzostwo Bundesligi oraz Puchar Niemiec.

Przypomnijmy, że 30-letni Hiszpan nadal dzierży miano najdroższego golkipera w historii futbolu. W sierpniu 2016 roku Kepa Arrizabalaga przeszedł z Athletiku Bilbao do Chelsea za rekordowe 80 milionów euro. Mierzącemu 188 centymetrów bramkarzowi nie udało się jednak odegrać znaczącej roli w londyńskim klubie. W poprzednim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Realu Madryt, a teraz na takiej samej zasadzie przywdziewa bluzę bramkarską wspomnianego wyżej Bournemouth, dla którego zachował 8 czystych kont.