Karim Benzema lada moment może opuścić Al-Ittihad i wrócić do Europy. Francuz wzbudza spore zainteresowanie, a teraz zaczął być łączony z Italią. Doświadczony snajper trafił bowiem na radar Juventusu - informuje "L'Equipe".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Juventus obserwuje Karima Benzemę

Karim Benzema w 2023 roku postanowił zakończyć wieloletnią współpracę z Realem Madryt. Snajper zdecydował się na obranie modnego kierunku w tamtych latach i przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej. Lada moment Francuz jednak może zakończyć przygodę w Al-Ittihad. Doświadczony napastnik już zaczął wzbudzać spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Z informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe” dowiadujemy się, że Karim Benzema może trafić do topowej ligi. Pojawiło się bowiem zainteresowanie prosto z Włoch. Pozyskanie francuskiego napastnika zaczął brać pod uwagę Juventus. Stara Dama jeszcze w zimowym okienku chce wzmocnić ofensywę, a była gwiazda Realu Madryt jest jedną z ich opcji.

Juventus nie zamierza czekać i już skontaktował się z Al-Ittihad w sprawie Karima Benzemy. Na ten moment włoski klub jeszcze nie przeszedł do konkretów. Badana jest jedynie możliwość pozyskania doświadczonego Francuza. Czas pokaże, czy finalnie 97-krotny reprezentant Trójkolorowych zawita na Allianz Stadium.

Karim Benzema w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce saudyjskiego zespołu. Napastnik wciąż imponuje formą strzelecką, ponieważ zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 16 trafień.