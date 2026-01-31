Karim Benzema rozważa powrót do Europy. Odejdzie z Al-Ittihad

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzema odrzucił ofertę przedłużenia umowy od Al-Ittihad

Karim Benzema ma ważny kontrakt z Al-Ittihad tylko do 30 czerwca 2026 roku i coraz więcej wskazuje na to, że strony nie przedłużą współpracy. Francuski napastnik odrzucił bowiem nową propozycję saudyjskiego klubu, który zaoferował mu zerową pensję w zamian za sto procent praw do własnego wizerunku.

Taka oferta mocno uderzyła w ambicje doświadczonego snajpera. Benzema nie jest zadowolony z proponowanych warunków i odmówił gry w jednym z ostatnich spotkań zespołu Tygrysów, co tylko podsyciło spekulacje dotyczące jego przyszłości.

38-latek, który obecnie inkasuje ogromne pieniądze, nie zamierza godzić się na tak niekorzystne rozwiązanie. Wygląda więc na to, że rozstanie z Al-Ittihad nastąpi najpóźniej po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego umowa.

Jak informuje stacja „ESPN”, Karim Benzema nie wyklucza powrotu do Europy. W raporcie nie padają konkretne nazwy klubów, lecz od dłuższego czasu legendarny atakujący jest łączony z Olympique’iem Lyon, gdzie rozpoczęła się jego wielka kariera.

97-krotny reprezentant Francji występuje w Al-Ittihad od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Bliski Wschód na zasadzie wolnego transferu z Realu Madryt. Dla saudyjskiej ekipy rozegrał łącznie 83 mecze, zdobył 54 bramki i zanotował 17 asyst, sięgając po mistrzostwo oraz superpuchar. Wcześniej wygrał aż pięć Lig Mistrzów z drużyną Królewskich. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w wyżej wspomnianym Olympique’u Lyon, do którego wkrótce może wrócić.