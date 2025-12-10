Karim Benzema bliski zmiany klubu. Napastnik ma wymarzony kierunek

Karim Benzema obecnie występuje w Al-Ittihad. Jak podaje serwis "FootMercato", francuski napastnik nie przedłuży kontraktu z saudyjskim gigantem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Al-Ittihad nie przedłuży kontraktu z Karimem Benzemą

Karim Benzema to absolutna legenda Realu Madryt, z którym pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. W 2022 roku Francuz zwieńczył swoją karierę w Hiszpanii zdobyciem Złotej Piłki. Ponad dwa lata temu opuścił Santiago Bernabeu i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie stał się jedną z największych gwiazd Al-Ittihad. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

„FootMercato” poinformowało jednak, że wbrew głośnym doniesieniom saudyjskiej prasy Benzema nie przedłużył kontraktu z Al-Ittihad. Tym samym to ucina spekulacje, które od kilku dni intensywnie krążyły w mediach na Bliskim Wschodzie i sugerowały, że miał już osiągnąć porozumienie z klubem z Dżuddy.

Według ustaleń dziennikarzy nie tylko nie doszło do podpisania nowej umowy, ale klub nie przedstawił piłkarzowi żadnej oficjalnej propozycji. Zaskakujący brak ruchów ze strony Al-Ittihad rozbudził falę spekulacji dotyczących przyszłości francuskiego napastnika.

Od kilku tygodni wśród kibiców Olympique Lyon ponownie rośnie ekscytacja. Benzema, który właśnie w Lyonie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce, stał się obiektem marzeń fanów klubu. Perspektywa, że latem mógłby zostać wolnym zawodnikiem, rozpala wyobraźnię sympatyków francuskiego klubu.

Mimo że Benzema w grudniu skończy 38 lat, nadal imponuje wysoką dyspozycją. W obecnym sezonie zdobył 11 bramek w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach. Transfermartk.de wycenia Francuza na kwotę 7 milionów euro.