Kapuadi coraz bliżej Widzewa! Rekordowa kwota wewnątrz ligi [NASZ NEWS]

Widzew Łódź jest coraz bliżej sfinalizowania sensacyjnego transferu wewnątrz Ekstraklasy. Steve Kapuadi ma dołączyć do zespołu jeszcze przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Goal.pl dotarł do dokładnych kwot, jeśli chodzi o sam transfer, a także wysokość umowy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Widzew pobije kolejny rekord. Kapuadi najdroższym piłkarzem wewnątrz ligi

Widzew Łódź wydaje pieniądze na transfery jak szalony. Tylko zimą właściciel łódzkiego klubu przeznaczył ponad 13 milionów euro na wzmocnienia. Jak wszyscy wiemy, to jeszcze nie koniec, ponieważ od kilku dni trwają negocjacje w sprawie pozyskania obrońcy. W sobotę informowaliśmy, że w grę wchodzi transfer Steve’a Kapuadiego, czyli zawodnika Legii Warszawa.

Goal.pl dotarł do najnowszych informacji dotyczących potencjalnej transakcji. Okazuje się, że finalizacja jest coraz bliżej. Prawie wszystkie warunki, jeśli chodzi o kwestie finansowe zostały uzgodnione. Legia na sprzedaży obrońcy zarobi 3 mln euro, co będzie rekordem transferowym wewnątrz Ekstraklasy.

Kapuadi może liczyć na wynagrodzenie rzędu 950 tysięcy euro rocznie. Za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tysięcy euro.

Do tej pory 27-letni obrońca reprezentował na polskich boiskach dwa kluby. Zanim Legia kupiła go latem 2023 roku, był związany z Wisłą Płock. Nafciarze zarobili na nim w przeszłości ok. 450 tysięcy euro. Jak informował wcześniej serwis Meczyki.pl, 30% kwoty następnego transferu wpłynie na konto Nafciarzy.