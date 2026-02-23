Widzew wykłada gotówkę. Legia stoi przed trudnym wyborem

Steve Kapuadi może jeszcze na finiszu okna transferowego zmienić barwy klubowe. Nowe wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w "Programie Piłkarskim" na kanale Meczyków.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Steve Kapuadi z ofertą na stole od Widzewa

Steve Kapuadi to środkowy defensor, który ma kontrakt ważny z Legia Warszawa do końca czerwca 2028 roku. Tymczasem ostatnio pojawiły się spekulacje, że 27-latek może zmienić pracodawcę wewnątrz PKO BP Ekstraklasy, o czym na Goal.pl informował dziennikarz Piotr Koźmiński. Ciekawe informacje w tej sprawie pojawiły się również w Meczykach.

– Legia ma ofertę na stole. Co jest bardzo kuszące, to Widzew Łódź chce zapłacić za Kapuadiego w jednej płatności – to nie jest rozłożone na raty. Legia oczywiście będzie musiała oddać 30 procent z zysku od transferu Wisła Płock – mówił Tomasz Włodarczyk w „Programie Piłkarskim” na kanale Meczyków.

– Na teraz Legia nie zaakceptowała tych warunków. Nie ma odpowiedzi dla Widzewa. Ten transfer nie jest jeszcze przesądzony – zaznaczył dziennikarz.

Kapuadi dołączył do klubu z Warszawy w sierpniu 2023 roku z Wisły Płock za 450 tysięcy euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 30 spotkaniach, notując w nich ponad 2700 minut. Zanim piłkarz trafił do Polski, grał w takich zespołach jak: AS Trencin, Inter Bratysława czy KAA Gent.

Dwukrotny reprezentant DR Konga okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już w najbliższą niedzielę. Legia zmierzy się wówczas na wyjeździe z Jagiellonia Białystok. Spotkanie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 14:45. Pierwsze starcie w tym sezonie z udziałem obu zespołów zakończyło się bezbramkowym remisem.