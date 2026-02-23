Widzew wykłada gotówkę. Legia stoi przed trudnym wyborem

11:34, 23. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Steve Kapuadi może jeszcze na finiszu okna transferowego zmienić barwy klubowe. Nowe wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w "Programie Piłkarskim" na kanale Meczyków.

Steve Kapuadi
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Steve Kapuadi z ofertą na stole od Widzewa

Steve Kapuadi to środkowy defensor, który ma kontrakt ważny z Legia Warszawa do końca czerwca 2028 roku. Tymczasem ostatnio pojawiły się spekulacje, że 27-latek może zmienić pracodawcę wewnątrz PKO BP Ekstraklasy, o czym na Goal.pl informował dziennikarz Piotr Koźmiński. Ciekawe informacje w tej sprawie pojawiły się również w Meczykach.

– Legia ma ofertę na stole. Co jest bardzo kuszące, to Widzew Łódź chce zapłacić za Kapuadiego w jednej płatności – to nie jest rozłożone na raty. Legia oczywiście będzie musiała oddać 30 procent z zysku od transferu Wisła Płock – mówił Tomasz Włodarczyk w „Programie Piłkarskim” na kanale Meczyków.

– Na teraz Legia nie zaakceptowała tych warunków. Nie ma odpowiedzi dla Widzewa. Ten transfer nie jest jeszcze przesądzony – zaznaczył dziennikarz.

Kapuadi dołączył do klubu z Warszawy w sierpniu 2023 roku z Wisły Płock za 450 tysięcy euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 30 spotkaniach, notując w nich ponad 2700 minut. Zanim piłkarz trafił do Polski, grał w takich zespołach jak: AS Trencin, Inter Bratysława czy KAA Gent.

Dwukrotny reprezentant DR Konga okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już w najbliższą niedzielę. Legia zmierzy się wówczas na wyjeździe z Jagiellonia Białystok. Spotkanie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 14:45. Pierwsze starcie w tym sezonie z udziałem obu zespołów zakończyło się bezbramkowym remisem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź