Kane poprosił agenta o wysłuchanie oferty hiszpańskiego giganta!

Harry Kane podjął zaskakującą decyzję dotyczącą swojej przyszłości po meczu na Santiago Bernabeu. Jak informuje portal El Nacional, angielski napastnik poprosił swoich przedstawicieli o wysłuchanie oferty transferowej ze strony FC Barcelony.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane rozważa przenosiny do Barcelony

Występ Bayernu Monachium na stadionie Realu Madryt przyniósł niespodziewane skutki. Mianowicie miał skłonić Harry’ego Kane’a do refleksji nad dalszą karierą. Anglik ponoć przekazał już swojemu otoczeniu, że chce poznać szczegóły projektu przygotowanego przez FC Barcelonę.

Dla doświadczonego napastnika kluczowym czynnikiem pozostaje walka o najważniejsze europejskie trofea. Jeśli Bayern nie zdoła sięgnąć po Ligę Mistrzów w bieżącym sezonie, odejście snajpera stanie się bardzo realnym scenariuszem. Kane nie zamierza podejmować nerwowych ruchów przed końcem rozgrywek, ale samo otwarcie drzwi do negocjacji z katalońskim klubem zmienia dotychczasową optykę mediów.

FC Barcelona od dłuższego czasu poszukuje wzmocnienia siły ognia, a Harry Kane idealnie wpisuje się w profil napastnika, którego potrzebuje zespół. Jego ogromne doświadczenie i gwarancja bramek sprawiają, że klub z Camp Nou widzi w nim rynkową okazję, o ile uda się spełnić wymagania finansowe Niemców. Jednak władze Bayernu na ten moment nie biorą pod uwagę sprzedaży swojego lidera.

W otoczeniu zawodnika mówi się, że decyzja zapadnie dopiero po zakończeniu sezonu, co potwierdzają również doniesienia niemieckiego Kickera. Napastnik chce dokładnie przeanalizować, która droga na tym etapie kariery pozwoli mu odnosić największe sukcesy. Barcelona musi teraz udowodnić Anglikowi, że projekt sportowy w stolicy Katalonii oferuje większe perspektywy niż dalsze występy w Monachium.