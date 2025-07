Kamiński zmienia klub. Wkrótce przejdzie testy medyczne

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński o krok od zmiany klubu

Jakub Kamiński bez wątpienia uchodził swego czasu za jednego z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Dość szybko trafił on do reprezentacji Polski i wydawało się, że zagości w niej na stałe oraz będzie ważnym punktem. Skrzydłowy świetnie rozpoczął swoją przygodę z zespołem narodowym, a jego znakomita postawa w Lechu Poznań zaowocowała transferem do Bundesligi. Później było już jednak gorzej. W VfL Wolfsburg jego forma była jednak nierówna i przez ten fakt pożegna się z klubem.

O tym, że Kamiński zmieni klub mówiło się już od jakiegoś czasu. W tym kontekście padała przede wszystkim nazwa FC Kolen i wiadomo, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego, kluby doszły do porozumienia i reprezentant Polski jeszcze dziś ma przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami zostanie wypożyczony na rok z opcją transferu definitywnego.

Jakub Kamiński w minionym sezonie wystąpił w barwach VfL Wolfsburg łącznie w 26 meczach, notując przy tym pięć asyst. Mimo to, jego występy były najczęściej oceniane jako dość przeciętne. 23-letni skrzydłowy ma na swoim koncie 70 spotkań w Bundeslidze, w których zdobył cztery bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 5 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

