Kacper Urbański zmieni klub. Konkretny kierunek pomocnika

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Mallorca sprowadzi Kacpra Urbańskiego

Kacper Urbański po obiecującym początku w Serie A w barwach Bologni nie zdołał na dłużej utrzymać miejsca w podstawowym składzie. Z biegiem czasu kariera wychowanka Lechii Gdańsk wyraźnie wyhamowała. Od kilku miesięcy Polak intensywnie rozgląda się za nowym klubem. Wszystko wskazuje na to, że 11-krotny reprezentant Polski przeniesie się do Hiszpanii.

Wcześniej Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał, że Urbański znalazł się na liście życzeń RCD Mallorca. Teraz Gianluca Di Marzio zdradził, że Polak jest blisko finalizacji transferu do hiszpańskiego zespołu. Trenerem klubu z Balearów jest Jagoba Arrasate. W 1. kolejce Mallorca uległa na własnym stadionie Barcelonie (0:3), kończąc mecz w dziewiątkę.

Urbański przeniósł się do Bologni w 2021 roku i łącznie na poziomie Serie A rozegrał 39 meczów. W swoim dorobku ma także jedną bramkę oraz asystę. Portal Transfermarkt wycenia ofensywnego pomocnika obecnie na sześć milionów euro. Kontrakt z włoskim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W trakcie letniego okna transferowego Urbański był także przymierzany do tureckiego klubu Samsunsporu.

Mallorca w poprzednim sezonie zajęła 10. miejsce w tabeli La Liga. Już 23 sierpnia piłkarze Arrasate podejmą Celtę Vigo w ramach 2. kolejki.