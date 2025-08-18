Kacper Urbański na celowniku nowego klubu! Zagra przeciwko gigantom

Kacper Urbański od jakiegoś czasu szuka sobie nowego klubu. Polak znalazł się teraz na celowniku zespołu RCD Mallorca, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański znajdzie sobie w końcu nowy klub?

Kacper Urbański miał być w najbliższych latach jednym z najlepszych reprezentantów Polski. Środkowy pomocnik miał bowiem znakomite wejście do zespołu z Bolonii i do kadry narodowej. Z czasem jednak jego kariera zdecydowanie wyhamowała i teraz znajduje się na sporym zakręcie. Od dłuższego już czasu Polak szuka sobie nowego klubu, ale jak do tej pory nie jest nawet o krok bliżej poprawienia swojej sytuacji.

Być może jednak zmieni się to w najbliższym czasie, bowiem Kacper Urbański znalazł się na celowniku RCD Mallorca. Zespół z hiszpańskiej La Liga jest zainteresowany jego pozyskaniem, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Dla samego zawodnika taki kierunek rozwoju wydaje się bardzo dobry, pytanie jednak, czy będzie chciał wyjeżdżać z Włoch, w których czuje się bardzo dobrze.

Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył jednego gola. 20-letni ofensywny pomocnik na koncie ma także 11 spotkań w reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na sześć milionów euro, a jego umowa z włoską Bolonią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

