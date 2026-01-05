Remo Freuler wzbudził zainteresowanie Juventusu
Juventus wreszcie odnalazł się w układance Luciano Spallettiego. Drużyna notuje ewidentną zwyżkę formy, choć ostatni mecz nie poszedł po ich myśli. Turyńczycy zremisowali bowiem z Lecce (1:1). Sytuacja Starej Damy w tabeli jednak jest bardzo dobra i zespół wciąż liczy się w walce o Scudetto. Władze klubu natomiast rozglądają się za potencjalnymi wzmocnieniami.
Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Juventus może pozyskać nowego środkowego pomocnika. Jak się okazuje, Stara Dama ruszyła po ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Remo Freuler, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni. Szwajcar jest niezwykle doświadczonym graczem na włoskich boiskach, a do tego prezentuje bardzo wysoki poziom. Zainteresowanie Bianconerich nie powinno zatem zaskakiwać.
Juventus nieprzypadkowo obrał sobie za cel Remo Freulera. Kontrakt szwajcarskiego pomocnika z Bologną wygasa wraz z końcem sezonu i obecnie nie ma przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Stara Dama zatem poważnie rozważa pozyskanie doświadczonego zawodnika.
Remo Freuler w trwającym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Bologni. Reprezentant Szwajcarii nie ma jeszcze udziały przy strzelonym golu. Pomocnik jednak nigdy nie był rozliczany z tego typu statystyk.