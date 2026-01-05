Juventus wkrótce może wzmocnić środek pola. Trop Starej Damy prowadzi do ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się Remo Freuler, któremu dobiega końca kontrakt z Bologną - przekazuje "Tuttomercatoweb".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Remo Freuler wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus wreszcie odnalazł się w układance Luciano Spallettiego. Drużyna notuje ewidentną zwyżkę formy, choć ostatni mecz nie poszedł po ich myśli. Turyńczycy zremisowali bowiem z Lecce (1:1). Sytuacja Starej Damy w tabeli jednak jest bardzo dobra i zespół wciąż liczy się w walce o Scudetto. Władze klubu natomiast rozglądają się za potencjalnymi wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Juventus może pozyskać nowego środkowego pomocnika. Jak się okazuje, Stara Dama ruszyła po ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Remo Freuler, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni. Szwajcar jest niezwykle doświadczonym graczem na włoskich boiskach, a do tego prezentuje bardzo wysoki poziom. Zainteresowanie Bianconerich nie powinno zatem zaskakiwać.

Juventus nieprzypadkowo obrał sobie za cel Remo Freulera. Kontrakt szwajcarskiego pomocnika z Bologną wygasa wraz z końcem sezonu i obecnie nie ma przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Stara Dama zatem poważnie rozważa pozyskanie doświadczonego zawodnika.

Remo Freuler w trwającym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Bologni. Reprezentant Szwajcarii nie ma jeszcze udziały przy strzelonym golu. Pomocnik jednak nigdy nie był rozliczany z tego typu statystyk.