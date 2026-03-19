Juventus może dokonać sensacyjnego transferu. Na ich celowniku znalazł się Leonardo Spinazzola z SSC Napoli - informuje "Calciomercato". Włoch w przeszłości miał okazję bronić barw Starej Damy.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Leonardo Spinazzola wróci do Juventusu?

Juventus walczy o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Luciano Spallettiego walczą o czwartą lokatę w tabeli z Como oraz AS Romą. Bianconeri nie są w uprzywilejowanej sytuacji i będą musieli liczyć na wpadkę rywali. Władze turyńskiego klubu czekają na rozstrzygnięcia, ponieważ od miejsca w tabeli będą zależeć ruchy transferowe, jakich będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Z informacji przekazanych przez serwis „Calciomercato” dowiadujemy się, że Juventus myśli nad przeprowadzeniem zaskakującego transferu. W kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Leonardo Spinazzola, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli. Turyńczycy będą mogli skorzystać z okazji. Kontrakt Włocha z obecnym pracodawcą dobiega końca i nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana.

Warto zaznaczyć, że Leonardo Spinazzola w przeszłości występował w Juventusie. Włoch w tamtym okresie był jednak zdecydowanie innym piłkarzem. Dopiero odejście z Turynu pozwoliło mu wspiąć się na wyżyny umiejętności. Powrót mistrza Europy z 2020 roku do zespołu Starej Damy byłby jednak sporym zaskoczeniem.

Leonardo Spinazzola w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce SSC Napoli. Doświadczony skrzydłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.