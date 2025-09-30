Franck Kessie i Perre-Emile Hojbjerg również obserwowani przez Juventus
Juventus jakiś czas temu odniósł cenne zwycięstwo nad Interem Mediolan (4:3). Stara Dama jednak nie potrafiła pójść za ciosem i zremisowała trzy kolejne mecze. Stara Dama będzie miała okazję już w środę wrócić na odpowiednią ścieżkę. Tego dnia drużyna prowadzona przez Igora Tudora zagra na wyjeździe z Villarrealem w rozgrywkach Ligi Mistrzów.
Nie od dziś wiadomo, że Juventus chce wzmocnić środek pola. Nie udało się tego turyńczykom w minionym letnim okienku transferowym. Ostatnio media informowały, że Stara Dama chce pozyskać Sergeja Milinkovicia Savicia. Jak się jednak okazuje, nie tylko Serb jest na ich radarze. Również Franck Kessie z Al-Ahli, a także Pierre-Emile Hojbjerg, który na co dzień jest związany z Olympique Marsylią, znaleźli się w kręgu zainteresowań Starej Damy.
Sprowadzenie przynajmniej jednego z tych zawodników będzie głośnym transferem Juventusu. Wkrótce turyńczycy mogą rozpocząć poważne prace nad sprowadzeniem któregoś zawodnika. Czas pokaże, kto ostatecznie trafi na Allianz Stadium.
Pierre-Emile Hojbjerg jest związany z Olympique Marsylią kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Umowa Francka Kessiego z Al-Ahli wygasa wraz z końcem obecnej kampanii.