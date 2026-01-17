Juventus włączył się do walki o gwiazdę Man United. Szykuje wzmocnienie

20:44, 17. stycznia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Sky Sport Italia

Juventus szuka nowego napastnika. Jak podaje Sky Sport Italia, na radarze Bianconerich znalazło się dwóch snajperów z Premier League.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce pozyskać Zirkzee lub innego napastnika Premier League

Juventus ze względu na kontuzję Dusana Vlahovicia oraz jego wygasający pod koniec sezonu kontrakt chce pozyskać nowego napastnika. Obecnie uwaga Bianconerich skupia się głównie na rynku angielskim.

Pierwszym wyborem pozostaje Jean-Philippe Mateta, o czym pisaliśmy już kilka dni temu. Napastnik Crystal Palace od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń włoskiego giganta. Klub z Londynu jest gotowy na sprzedaż już zimą, ale tylko za odpowiednią kwotę. Choć we Włoszech mówi się o 35 milionach euro, to w Anglii oczekiwania sięgają nawet 50 milionów euro.

W związku z tym Juventus rozważa także inne opcje. Klub zapytał Manchester United o dostępność Joshuy Zirkzee. Holender, wcześniej związany z Bologną i Parmą, nie znalazł się nawet w kadrze na ostatnie ligowe derby. To tylko zwiększyło spekulacje na temat przyszłości Holendra. Od dawna 24-latek jest łączony również z Romą.

W bieżącym sezonie Zirkzee wystąpił w szesnastu spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro. Przyszłość zawodnika powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Liverpool podjął wstępną decyzję w sprawie Chiesy. Juventus dostał odpowiedź

POLECAMY TAKŻE

Diego Simeone
Atletico chce wzmocnić środek pola. Celem piłkarz Juventusu
Manchester United - Manchester City
Derby Manchesteru dla United! Wymarzony debiut Carricka [WIDEO]
Antonio Conte
Conte wbił szpilkę w Amorima! Podsumował byłego trenera Man United