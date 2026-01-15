Juventus chce napastnika z Premier League. W grze nawet 35 mln euro

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jean-Philippe Mateta w kręgu zainteresowań Juventusu

Juventus Turyn ostatnią porażkę w Serie A poniósł na początku grudnia, przegrywając z SSC Napoli (1:2) w 14. kolejce. Od tego czasu Stara Dama wygrała pięć z kolejnych sześciu spotkań i zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli. Kontuzja Dusana Vlahovicia sprawiła, że trener Luciano Spalletti naciska na władze klubu, żeby pozyskać kolejnego napastnika na drugą część sezonu.

Według „Sky Sport Italia”, Stara Dama zwróciła się do Crystal Palace w sprawie Jean-Philippe’a Matety. Londyński klub wycenił 28-letniego Francuza na około 35 milionów euro. Jednak początkowa oferta Bianconerich nie spełnia oczekiwań angielskiego klubu i może zostać odrzucona.

W tym sezonie Mateta zdobył 10 bramek i dorzucił dwie asysty w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Francuz jest kluczowym graczem w zespole Olivera Glasnera. Kontrakt byłego zawodnika FSV Mainz na Selhurst Park obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Juventus rozważa, czy próbować zakontraktować napastnika już w styczniu, czy poczekać do letniego okna, kiedy potencjalna wartość zawodnika może spaść, ale jednocześnie rywalizacja będzie większa. W ostatnim czasie Mateta był również łączony z Milanem, który także aktywnie poszukuje nowego napastnika. Francuski napastnik pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym w Europie.