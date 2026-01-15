Liverpool podjął wstępną decyzję w sprawie Chiesy. Juventus dostał odpowiedź

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federio Chiesa ma zostać w Liverpoolu

Federico Chiesa wystąpił w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale w większości były to kilkuminutowe epizody. Niemniej jednak w Liverpoolu nie ma obecnie chęci, by pozbywać się ofensywnego zawodnika, zwłaszcza że Alexander Isak pozostaje kontuzjowany co najmniej do marca. Oprócz tego Hugo Ekitike dopiero niedawno wrócił do gry po urazie mięśniowym.

Juventus od dawna naciska na wypożyczenie skrzydłowego. Natomiast Liverpool byłby gotów rozważyć sprzedaż Chiesy jedynie w przypadku bardzo wysokiej oferty definitywnego transferu oraz możliwości szybkiego pozyskania wartościowego następcy. Na ten moment taki scenariusz wydaje się jednak mało realny. Być może w kolejnych dniach okna dojdzie do przełomu.

Według informacji The Athletic zimą Liverpool może pożegnać się jedynie z młodszymi zawodnikami, którzy mają trafić na wypożyczenia w celu zbierania doświadczenia. Wśród nich wymienia się Amarę Nallo, natomiast sytuacja Calvina Ramsaya uległa zmianie ze względu na kontuzję Conora Bradleya i obrońca najprawdopodobniej pozostanie w klubie.