Juventus dogada się z Vlahoviciem? Pojawiły się ważne informacje

Dusan Vlahovic w trakcie letniego okna transferowego był wypychany z Juventusu. Finalnie jednak został w klubie. Tymczasem ciekawe wieści przekazała La Gazzetta dello Sport.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović może przedłużyć kontrakt z Juventusem

Dusan Vlahović w trakcie letniego okna transferowego był łączony z różnymi klubami, ale finalnie nie zmienił barw klubowych. Serb został w ekipie z Turynu i na dodatek na starcie sezonu w Serie A błyszczy skutecznością. Ciekawe informacje na temat zawodnika przekazała natomiast La Gazzetta dello Sport.

Według włoskiego dziennika Vlahović może przedłużyć swoją umowę z Juventusem. Co więcej, napastnik miałby zgodzić się na obniżkę pensji oraz zrezygnować z premii lojalnościowej w wysokości czterech milionów euro. Według medialnych doniesień aktualnie piłkarz może liczyć na apanaże na poziomie 12 milionów euro rocznie.

Władze Starej Damy nigdy nie kwestionowały klasy sportowej Serba. Klub chciał jednak uniknąć sytuacji, w której piłkarz mógłby odejść na zasadzie wolnego transferu. Na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje, ale przedłużenie kontraktu wydaje się realnym scenariuszem.

Warto podkreślić, że Vlahović nigdy publicznie nie wyraził chęci odejścia z Juventusu, co pokazuje jego przywiązanie do barw klubowych.

25-letni napastnik ma obecnie kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. W trwającym sezonie wystąpił już w pięciu spotkaniach (wliczając Klubowe Mistrzostwa Świata), w których zdobył cztery bramki – w tym dwie w lidze włoskiej.

Czytaj więcej: Pochettino bez ogródek. Padły mocne słowa o Barcelonie