Juventus nie spełnia pokładanych nadziei. Tym samym niepewny swojej przyszłości w klubie jest Thiago Motta. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany trenera, o czym donosi Fichajes.net.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Xavi na celowniku Juventusu – nowa nadzieja dla turyńskich gigantów

Juventus miał w sezonie 2024/2025 wrócić na szczyt. Okazuje się jednak, że droga w tym kierunku nie jest prosta. Thiago Motta na dzisiaj nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Mimo że kadra Starej Damy personalnie nie wygląda źle. Interesujące wieści przekazał portal Fichahes.net.

Były reprezentant Włoch co prawda ma kontrakt z klubem z Turynu do końca czerwca 2027 roku. Niemniej nie brakuje spekulacji, że posada Thiago Motty wisi na włosku. Hiszpański serwis o tematyce transferowej daje natomiast do zrozumienia, że na celowniku władz Juve znalazł się Xavi Hernandes. Hiszpan jest zatem postrzegany jako ewentualny następca obecnego szkoleniowca Bianconerich.

Zobacz również: Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? (WIDEO)

Xavi znany jest ze swojej niezłej pracy trenerskiej w Barcelonie. W tym klubie mimo różnych kłopotów potrafił przezwyciężyć kryzys. W związku z tym nie brakuje głosów, że hiszpański trener może być na dzisiaj idealnym rozwiązaniem dla jednego z gigantów Serie A.

Quiz: Odgadnij piłkarza

Guess the Game

Zgadnij o jakim piłkarzu mowa? 1. Polski piłkarz urodzony w Tczewie. 2. 3. 4. 5. 6. Zgadnij

Chcesz grać dalej? Kliknij tutaj

Juve aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli ligi włoskiej. Legitymuje się bilansem 49 punktów, tracąc do pierwszego Interu Mediolan dziewięć oczek. W poniedziałek wieczorem turyńska ekipa rozegra natomiast swoje spotkanie w ramach 27. kolejki ligi włoskiej. Zmierzy się w tym starciu w roli gospodarza na Allianz Arena z Hellas Werona.

Czytaj także: Szatnia Realu celowała w Messiego. Drenthe ujawnił kulisy