Juventus szykuje rewolucję. Trzy gwiazdy na sprzedaż

Juventus w letnim okienku chce dokonać prawdziwej rewolucji kadrowej. La Gazzetta dello Sport sugeruje, że Bianconeri zamierzają pozbyć się pięciu zawodników, w tym trzech gwiazd.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Jonathan David i Lois Openda (Juventus - Lazio)

Juventus chce pozbyć się pięciu graczy

Rozczarowująca postawa w Serie A i Pucharze Włoch, a także bliski koniec rywalizacji w Lidze Mistrzów – Juventus w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Turyńczycy we wtorek zostali rozbici przez Galatasaray, co zmusiło władze klubu do reakcji. Na szczycie podjęto decyzję – Bianconeri muszą pozbyć się kilku piłkarzy.

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Juve wystawi pięciu zawodników na listę transferową. Jonathan David, Lois Openda i Michele Di Gregorio – to gwiazdy, które mają opuścić Allianz Stadium. Kanadyjczyk w 34 meczach strzelił tylko siedem goli, Belg (zostanie wykupiony za łącznie 45,5 mln euro) w 33 spotkaniach zdobył zaledwie dwie bramki, a Włoch od dłuższego czasu nie jest pewnym punktem między słupkami.

Los wspomnianego tercetu mają podzielić także Federico Gatti i Juan Cabal. Czterokrotny reprezentant Włoch w tym sezonie zanotował 18 pojedynków, a Kolumbijczyk, w 2024 roku sprowadzony z Hellas za blisko 13 mln, ma za sobą 19 starć.