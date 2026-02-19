Juventus szykuje rewolucję. Trzy gwiazdy na sprzedaż

12:33, 19. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus w letnim okienku chce dokonać prawdziwej rewolucji kadrowej. La Gazzetta dello Sport sugeruje, że Bianconeri zamierzają pozbyć się pięciu zawodników, w tym trzech gwiazd.

Jonathan David i Lois Openda (Juventus - Lazio)
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Jonathan David i Lois Openda (Juventus - Lazio)

Juventus chce pozbyć się pięciu graczy

Rozczarowująca postawa w Serie A i Pucharze Włoch, a także bliski koniec rywalizacji w Lidze Mistrzów – Juventus w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Turyńczycy we wtorek zostali rozbici przez Galatasaray, co zmusiło władze klubu do reakcji. Na szczycie podjęto decyzję – Bianconeri muszą pozbyć się kilku piłkarzy.

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Juve wystawi pięciu zawodników na listę transferową. Jonathan David, Lois Openda i Michele Di Gregorio – to gwiazdy, które mają opuścić Allianz Stadium. Kanadyjczyk w 34 meczach strzelił tylko siedem goli, Belg (zostanie wykupiony za łącznie 45,5 mln euro) w 33 spotkaniach zdobył zaledwie dwie bramki, a Włoch od dłuższego czasu nie jest pewnym punktem między słupkami.

Los wspomnianego tercetu mają podzielić także Federico Gatti i Juan Cabal. Czterokrotny reprezentant Włoch w tym sezonie zanotował 18 pojedynków, a Kolumbijczyk, w 2024 roku sprowadzony z Hellas za blisko 13 mln, ma za sobą 19 starć.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź