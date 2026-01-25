Juventus szuka alternatywy. Transfer bliski upadku

Juventus i Youssef En-Nesyri osiągnęli wstępne porozumienie, jednak ten transfer najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Nicolo Schira informuje, że Bianconeri mają alternatywę dla reprezentanta Maroka.

BSR Agency/ Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus sięgnie po napastnika z Premier League?

Youssef En-Nesyri był o krok od przeprowadzki do Turynu. A przynajmniej wiele na to wskazywało. Reprezentant Maroka wyrażał zainteresowanie transferem do Serie A, jednak negocjacje na linii napastnik – Juventus są o krok od upadku. Dlatego Bianconeri muszą szukać alternatywy.

Nicolo Schira przekonuje, że do klubu zgłosił przedstawiciel zawodnika, który miał już okazję występować we Włoszech. Szeregi Juve może zasilić Beto. Były snajper Udinese od sezonu 2023/24 reprezentuje barwy Evertonu. The Toffees zapłacili za niego 25 milionów euro.

W Anglii Beto rozegrał już 96 spotkań, w których strzelił tylko 18 goli. Reprezentant Gwinei Bissau jest zainteresowany powrotem na włoskie boiska, ale teraz wszystko zależy od Starej Damy.

Youssef En-Nesyri, a więc pierwszy wybór klubu z Turynu, niemal na pewno nie przeniesie się na Allianz Stadium. Marokańczyk liczył na natychmiastowy transfer definitywny, natomiast Juventus proponował mu wypożyczenie z opcją wykupu.