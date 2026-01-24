Juventus będzie miał nowego napastnika. Jest porozumienie

Youssef En Nesyri jest bardzo blisko przenosin do Juventusu. Włoskie media zgodnie informują, że klub z Turynu osiągnął pełne porozumienie zarówno z Fenerbahce, jak i z samym zawodnikiem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus dopina transfer En Nesyriego

Juventus od kilku tygodni intensywnie pracował nad wzmocnieniem ataku. Kontuzja Dusana Vlahovicia oraz niepewna przyszłość Serba zmusiły klub do działania. Dodatkowo Jonathan David i Lois Openda nie spełnili oczekiwań w roli klasycznej dziewiątki, co przyspieszyło decyzje władz Bianconerich.

Choć w pewnym momencie pojawiały się informacje o zainteresowaniu Jean Philippe Matety z Crystal Palace, Juventus ostatecznie skupił się na innym kierunku. Wybór padł na Youssefa En Nesyriego, który od miesięcy znajdował się wysoko na liście życzeń działu sportowego.

Youssef En Nesyri ma trafić do Turynu na zasadzie wypożyczenia. Jak podają La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport oraz Gianluca Di Marzio, Juventus zapłaci trzy miliony euro za samo wypożyczenie. Umowa zawiera opcję wykupu opiewającą na 17 milionów euro.

Dodatkowym kosztem będzie wynagrodzenie piłkarza. Juventus ma w pełni pokryć pensję En Nesyriego, co oznacza wydatek rzędu czterech milionów euro do końca sezonu 2025/26. Łączny koszt operacji jest więc znacznie wyższy, ale klub uznaje go za akceptowalny.

Marco Ottolini przebywał w ostatnich dniach w Stambule, aby sfinalizować rozmowy z Fenerbahce i przedstawicielami piłkarza. Według części źródeł napastnik może przylecieć do Włoch już w sobotę razem z Ottolinim. Inne doniesienia wskazują, że badania medyczne zaplanowano na poniedziałek w Turynie.

