Juventus wskazał nowy cel. To piłkarz Manchesteru United

Noussair Mazraoui znalazł się na liście życzeń Juventusu. Według "La Gazzetty dello Sport" obrońca Manchesteru United może trafić do Bianconerich, jeśli odejdzie Nico Gonzalez.

Juventus szykuje transfer Mazraouiego. Warunkiem jest sprzedaż Gonzaleza

Noussair Mazraoui stał się głównym kandydatem do wzmocnienia Juventusu w końcówce letniego okna transferowego. Marokański obrońca Manchesteru United mógłby trafić do Turynu na zasadzie wypożyczenia. Ruch ten stanie się jednak możliwy dopiero wtedy, gdy klub opuści Nico Gonzalez.

Argentyńczyk od kilku tygodni wyraża chęć gry w Atletico Madryt. Nie akceptuje roli wahadłowego, jaką wyznaczył mu Igor Tudor, i coraz mocniej naciska na transfer. Rozmowy z Colchoneros trwają od ponad dziesięciu dni i stają się coraz bardziej intensywne. Atletico, aby zrobić miejsce w kadrze, próbuje sprzedać Javiego Galana.

Juventus analizuje różne formuły odejścia Gonzaleza. Jedną z opcji jest wypożyczenie z obowiązkiem wykupu w 2026 roku, podobne do transakcji Douglasa Luiza. Rozwiązanie to pozwoliłoby uniknąć strat księgowych. Dyrektor Damien Comolli pracuje nad dopięciem szczegółów, ale sprawa wciąż jest skomplikowana.

W tle cały czas pozostaje Nahuel Molina, jednak obrońca niechętnie podchodzi do zmiany klubu na rok przed mundialem. To otworzyło drogę dla Mazraouiego, który w poprzednim sezonie Manchesteru United rozegrał 57 spotkań i zanotował trzy asysty. Jego status piłkarza z paszportem unijnym dodatkowo ułatwia ewentualny transfer.

Jeśli Gonzalez rzeczywiście opuści Turyn, Mazraoui będzie pierwszym wyborem Juventusu. W grze pozostają jeszcze Arnau Martinez z Girony oraz Edon Zhegrova, o którego mocno zabiega Marsylia.

