Juventus osiągnął porozumienie z nowym bramkarzem

Guglielmo Vicario jest coraz bliżej przeprowadzki do Juventusu. Jak dowiedział się Matteo Moretto, 29-letni bramkarz dogadał się już z włoskim klubem w sprawie kontraktu indywidualnego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario coraz bliżej przeprowadzki do Juventusu

Juventus chce sprowadzić nowego bramkarza podczas aktualnego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – nie jest bowiem zadowolony z aktualnych golkiperów, czyli Michele’a Di Gregorio oraz Mattii Perina. Wygląda na to, że Stara Dama wybrała już zawodnika, który zwiększy rywalizację między słupkami.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Matteo Moretto, Juventus porozumiał się bowiem z Guglielmo Vicario w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. 29-letni włoski bramkarz jest zdecydowany na powrót do ojczyzny, a turyński gigant prowadzi rozmowy z Tottenhamem Hotspur. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu.

Pięciokrotny reprezentant Włoch występuje w barwach drużyny Kogutów od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za 18,5 miliona euro z Empoli FC. Vicario w poprzedniej kampanii rozegrał 43 mecze, wpuścił 65 goli i zachował 13 czystych kont. Jego umowa z londyńskim gigantem wygasa w 2028 roku, zaś wartość rynkowa golkipera wynosi około 20 milionów euro.