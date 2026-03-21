Juventus latem pozyskał Loisa Opendę. Belg miał być gwiazdą, a kompletnie zawodzi w Turynie. Napastnik wkrótce może opuścić Włochy, ponieważ trafił na radar Fenerbahce - informuje "Sportmediaset".

Lois Openda opuści Juventus? Fenerbahce zainteresowane

Juventus w minionym letnim okienku transferowym ciężko pracował nad sprowadzeniem napastnika. Ostatecznie Starej Damie udało się pozyskać dwa głośne nazwiska. Do drużyny trafili Jonathan David oraz Lois Openda. Obaj zawodnicy jednak kompletnie nie odnaleźli się na włoskich boiskach. Coraz częściej mówi się, że Bianconeri zdecydują się na rozstanie z oboma snajperami.

Z informacji przekazanych przez „Sportmediaset” dowiadujemy się, że Juventus poważnie myśli nad przyszłością Loisa Opendy. Stara Dama jest niezadowolona z postawy Belga, przez co strony po sezonie mogą zakończyć współpracę. Dowiadujemy się natomiast, że napastnik może obrać popularny kierunek. Otóż znalazł się w kręgu zainteresowań Fenerbahce.

Tureckie kluby często sięgają po zawodników z Serie A. Może być i tym razem. Fenerbahce rozważa pozyskanie Loisa Opendy. Na ten moment jednak jeszcze nie doszło do rozmów z Juventusem. Stara Dama z pewnością czeka na ruch zainteresowanej strony. Jeśli na ich stole pojawi się konkretna oferta, to reprezentant Belgii prawdopodobnie opuści Turyn.

Lois Openda w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Juventusu. Statystyki napastnika są bardzo słabe. Udało mu się tylko dwukrotnie wpisać na listę strzelców. Ta liczba jest podsumowaniem tegorocznej formy Belga.