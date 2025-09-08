Juventus nie porzucił tematu hitowego transferu. Nadal obserwuje gwiazdę

15:50, 8. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Sandro Tonali pozostaje marzeniem Juventusu, który myśli o transferze pomocnika przed sezonem 2026/2027. Według "Calciomercato" Bianconeri nie porzucają planu powrotu reprezentanta Włoch do Serie A.

Igor Tudor
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus nadal marzy o transferze Sandro Tonalego

Sandro Tonali od lipca 2023 roku gra w Newcastle. Angielski klub zapłacił Milanowi 59 milionów euro plus bonusy i zagwarantował Włochowi kontrakt do 2028 roku. Pomocnik zarabia tam 7 milionów euro netto rocznie, z możliwością otrzymania kolejnych 2 milionów w formie premii.

Karierę Tonalego zahamowała dziesięciomiesięczna dyskwalifikacja za udział w zakładach bukmacherskich. Odbywała się od października 2023 do sierpnia 2024 roku. Mimo tego do dziś zdążył rozegrać 60 spotkań w barwach Newcastle, strzelił 7 goli i zanotował 3 asysty. Otrzymał też 9 żółtych kartek.

POLECAMY TAKŻE

Igor Tudor
Juventus nie porzucił tematu hitowego transferu. Nadal obserwuje gwiazdę
Nick Woltemade
Newcastle przepłaciło za niemiecką gwiazdę? Tak twierdzi Bayern
Igor Tudor
Juventus może odetchnąć. Gwiazdor odrzucił miliony oferowane przez PSG

Juventus cały czas przygląda się jego sytuacji. Klub z Turynu chciałby sprowadzić Tonalego, ale zdaje sobie sprawę, że operacja jest trudna i wymaga cierpliwości. Sprawę może ułatwić przyszłość Dusana Vlahovicia. Kontrakt Serba, który wygasa w czerwcu, może otworzyć drogę do transferu. Negocjacje w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie i coraz bardziej prawdopodobny wydaje się jego odejście za darmo. W takim scenariuszu pojawiłoby się więcej miejsca w budżecie płacowym na Tonalego.

Igor Tudor widzi dla niego miejsce w składzie. Tonali mógłby stworzyć duet w środku pola z Khephrenem Thuramem. Włoski pomocnik pozostaje też ważną postacią w kadrze narodowej.

Zobacz również: Pogoń Szczecin chciała gwiazdę PKO Ekstraklasy. Dwie oferty odrzucone!