Juventus napotkał poważny problem. Rozmowy z gwiazdą wyhamowały

Dusan Vlahović ponownie znalazł się w centrum uwagi z powodu przeciągających się negocjacji z Juventusem. Według Fabrizio Romano oraz Calciomercato sytuacja jest coraz bardziej napięta, a porozumienie przestaje być oczywiste.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Negocjacje w impasie rośnie presja i liczba chętnych

Dusan Vlahović wrócił do gry po czteromiesięcznej przerwie i wznowił rozmowy kontraktowe z Juventusem. Pierwsze spotkania dawały nadzieję na kompromis, lecz kolejne negocjacje podczas przerwy reprezentacyjnej ujawniły poważne rozbieżności.

Największym problemem pozostaje wysokość wynagrodzenia, które obecnie sięga około 12 milionów euro rocznie z bonusami. Klub oczekuje wyraźnej obniżki tej kwoty, co nie spotyka się z pełną akceptacją otoczenia zawodnika.

Istotną kwestią są również prowizje dla agenta Darko Ristica oraz bonusy za podpisanie nowej umowy. Te elementy stały się jednym z głównych punktów spornych i znacząco spowalniają postęp rozmów.

Brak porozumienia może doprowadzić do scenariusza, w którym Vlahović odejdzie jako wolny zawodnik. Taka możliwość zwiększa zainteresowanie na rynku i przyciąga uwagę czołowych klubów. Milan uważnie śledzi sytuację i widzi szansę na sprowadzenie napastnika oraz ponowną współpracę z Massimiliano Allegrim. Włoski klub może zaoferować projekt sportowy oraz warunki kontraktowe dostosowane do oczekiwań zawodnika.

Na liście zainteresowanych znajdują się także Barcelona oraz Bayern Monachium, które monitorują rozwój wydarzeń. Rosnąca konkurencja może dodatkowo skomplikować pozycję Juventusu w negocjacjach.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Serba, którego kontrakt wygasa 30 czerwca. Każdy kolejny etap rozmów może przesądzić o tym, czy pozostanie w Turynie, czy też rozpocznie nowy rozdział kariery w innym klubie.

