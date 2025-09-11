Juventus myśli o spektakularnym transferze. Najpierw musi odejść Vlahović

12:33, 11. września 2025
Mateusz Bednarski
Źródło:  Calciomercato

Juventus przygotowuje się do rozstania z Dusanem Vlahoviciem w 2026 roku. Według „Tuttosport” Bianconeri po odejściu Serba ruszą od razu po Ademolę Lookmana z Atalanty.

Dusan Vlahovic
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Lookman priorytetem Juventusu po odejściu Vlahovicia

Juventus zdaje sobie sprawę, że współpraca z Dusanem Vlahoviciem dobiega końca. Kontrakt napastnika wygasa w czerwcu 2026 roku i klub już teraz przygotowuje się na życie bez byłego zawodnika Fiorentiny. Kierownictwo w Turynie chce uniknąć niespodzianek i wcześniej zabezpieczyć linię ataku.

Według „Tuttosport” w grze o miano następcy Serba coraz mocniej pojawia się nazwisko Ademoli Lookmana. Nigeryjczyk od miesięcy budzi zainteresowanie Juventusu, a latem po piłkarza Atalanty sięgał już Inter jednak bezskutecznie. Tym razem to Bianconeri mają być gotowi, by złożyć konkretną ofertę.

Lookman pozostaje częścią kadry Ivana Juricia, jednak jego sytuacja w Bergamo nie jest stabilna. Zawodnik chciał wymusić letni transfer, zgłosił uraz i przez dłuższy moment trenował indywidualnie. To wszystko sprawia, że jego przyszłość w barwach La Dei wcale nie jest pewna i styczniowe odejście wydaje się możliwe.

W Turynie uważają, że Lookman mógłby idealnie uzupełnić duet z Jonathanem Davidem czy Loisem Opendą. Jego szybkość, technika i zdolność do gry w różnych strefach ataku byłyby cennym dodatkiem w zespole. Juventus już teraz sonduje możliwość transferu z agentami piłkarza.

Nie jest to jednak jedyna opcja. W notatnikach działaczy Starej Damy znajdują się także Gianluca Scamacca, Santiago Castro i Mateo Pellegrino. Na radarze są również Joshua Zirkzee z Manchesteru United, Goncalo Ramos z PSG czy Emanuel Emegha ze Strasburga.

