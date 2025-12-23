Juventus wkrótce może uszczuplić kadrę. Mattia Perin jest bliski odejścia z turyńskiego zespołu. Włoch jednak może zostać na boiskach Serie A, ponieważ trafił na listę życzeń Genoi - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Mattia Perin wzbudził zainteresowanie Genoi

Juventus w trwającej kampanii przechodził przez trudny etap. Władze klubu natychmiastowo zareagowały, kończąc współpracę z Igorem Tudorem. Dziś na stanowisku trenera Starej Damy zasiada Luciano Spalletti. Turyńczycy na początku mieli spore trudności z opanowaniem stylu gry byłego selekcjonera reprezentacji Italii. Dziś jednak nie widać kłopotów, co idealnie obrazują wyniki Bianconerich.

Zimowe okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Juventus planuje już kolejne ruchy kadrowe. Jak się okazuje, wkrótce może dojść do nieoczkiwanego rozstania ze Starą Damą. Bliski zmiany barw klubowych jest bowiem Mattia Perin. Włoch jednak nie musi się martwić o grę w Serie A, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Genoi.

Juventus niechętnie rozstawałby się z Mattią Perinem. Ostatnio jednak dowiedzieliśmy się, że turyńczycy obserwują Dominika Livakovicia. Jeśli Stara Dama faktycznie myśli o sprowadzeniu Chorwata, to nieuniknione jest rozstanie z doświadczonym Wlochem. Golkiper tym samym mógłby wrócić na stare śmieci, ponieważ wiele lat swojej piłkarskiej kariery spędził właśnie w Genoi.

Mattia Perin w trwającym sezonie rozegrał cztery spotkania między słupkami Juventusu. Włoch raczej nie zostanie na dobre zapamiętany z tych występów. 33-latkowi zdarzały się wpadki i nie udało mu się ani razu zakończyć meczu na zero z tyłu.