SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Dominik Livaković wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus wydaje się, że odnalazł już właściwą ścieżkę. Stara Dama miała ciężki początek sezonu, przez co z pracą pożegnał się Igor Tudor. Dziś na stanowisku trenera zasiada Luciano Spalletti. Turyńczycy bardzo długo uczyli się grać pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Italii, ale dziś przynosi to odpowiednie skutku. Bianconeri imponują formą i pną się w tabeli Serie A.

Z informacji przekazanych przez Mirko Di Natale dowiadujemy się, że Juventus rozpoczął poszukiwania nowego golkipera. Ma to związek z możliwym odejście Mattii Perina. Stara Dama rozgląda się za zawodnikiem między słupkami i udało im się wytypować odpowiedniego kandydata. W kręgu zainteresowań turyńskiego zespołu znalazł się Dominik Livaković, chorwacki bramkarz, który obecnie jest wypożyczony do Girony z Fenerbahce.

Dominik Livaković od kilku lat jest obiektem zainteresowania wielkich zespołów. Chorwat po znakomitym mundialu w Katarze, zaczął trafiać do notesów gigantów. Dotychczas jednak jego kariera klubowa nie układa się po myśli. 30-latek nie imponuje formą, ale wkrótce pomocną dłoń może wyciągnąć do niego Juventus.

Przed sezonem Dominik Livaković został wypożyczony do Girony. Co dziwnego, Chorwat jeszcze nie zdołał zadebiutować na hiszpańskich boiskach. 30-latek jest tylko zmiennikiem i nie zanosi się, że jego sytuacja ulegnie zmianie, dopóki nie zmieni barw klubowych.