fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zvonimir Boban

Legenda nie ma wątpliwości. Juventus i Manchester United popełniają ten sam błąd

Juventus i Manchester United to ekipy, które sezonu 2024/2025 nie mogą zaliczyć do udanych. Stara Dama miała walczyć o mistrzostwo Serie A, a finalnie musiała zadowolić się czwartym miejsce. Z kolei ekipa z Old Trafford w ogóle znalazła się poza strefą drużyn, zajmujących pozycje premiowane grą w europejskich pucharach. Tymczasem ostatnio ciekawe wypowiedzi udzielił były reprezentant Chorwacji.

– Któregoś dnia oglądałem pewnego zawodnika. Obejrzałem jego najlepsze momenty – to Oscar! Oglądasz i myślisz: „Biorę to od razu”. Potem włączam mecz – to koszmar. Zawsze się spóźnia, nie czyta dobrze gry – mówił Zvonimir Boban cytowany przez CalcioMercato.com.

Zobacz WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

– Oznacza to, że trzeba oglądać zawodnika na żywo, trzeba go czuć, trzeba rozumieć futbol, ​​rozumieć tempo gry drużyny, sposób, w jaki się porusza, czy gra w rytm innych… Jest tysiąc rzeczy, których nie odzwierciedlają żadne liczby – kontynuował 56-latek.

„Same liczby, to droga donikąd”

– Zatem, jeśli polegasz tylko na statystykach, to już przegrałeś. Tylko na danych nie da się nic wskórać. Weźmy na przykład Manchester United: ile lat upadali? 15. Ponieważ w zasadzie nie mieli dyrektora sportowego – rzekł Boban.

– Taka jest przyszłość Juventusu, jeśli nie zatrudni prawdziwego dyrektora sportowego – kogoś, kto będzie dbał o drużynę, będzie blisko trenera, będzie zarządzał drużyną, będzie współpracował z trenerem i szatnią. Nie ma innej drogi. Dyrektor sportowy jest konieczny. I ludzie z okiem do piłki nożnej są potrzebni – przekonywał prezes Dinama Zagrzeb.

Boban to były piłkarz między innymi takich drużyn jak AC Milan czy Celta Vigo. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Chorwat był dyrektorem sportowym Rossonerich, a także pełnił jedną z funkcji dyrektorskich w UEFA. Aktualnie jest prezesem Dinama Zagrzeb, pełniąc te rolę od 1 czerwca.

Zobacz także: Szokujący telefon do Ronaldo. Legenda miała nieoczekiwaną propozycję