Były piłkarz Realu zaoferowany Juventusowi. Stara Dama rozważa transfer

UPI / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Lucas Vazquez bez klubu – Juventus analizuje darmowy transfer

Juventus aktywnie szuka nowego zawodnika na prawą flankę. Przy spodziewanych odejściach Weaha i Costy potrzeba świeżej krwi, a jednym z najnowszych kandydatów jest Lucas Vazquez. Były gracz Realu Madryt został zaproponowany dyrektorowi Comollemu przez swoich agentów.

Vazquez spędził niemal całą karierę w barwach Królewskich. Latem jego kontrakt wygasł, a Real nie zdecydował się na przedłużenie umowy. 34-latek jest więc wolnym zawodnikiem i może podpisać kontrakt z dowolnym klubem bez opłaty transferowej.

Dla Juventusu to kusząca opcja – zawodnik z ogromnym doświadczeniem, dostępny od zaraz i bez kosztu wykupu. Hiszpan może grać zarówno jako boczny obrońca, jak i pomocnik, co czyni go wszechstronnym uzupełnieniem kadry. Comolli już wcześniej obserwował tego gracza, jednak dopiero teraz sytuacja kontraktowa sprawiła, że transfer wydaje się realny.

Jedyną przeszkodą może być pensja. W Madrycie Vazquez zarabiał 4,5 miliona euro rocznie – kwotę trudną do zaakceptowania dla Juventusu. Rozwiązaniem może być kontrakt dwuletni, co pozwoliłoby rozłożyć wysokie wynagrodzenie na więcej sezonów. Sam zawodnik jest otwarty na propozycje, ale oczekuje przynajmniej takiego właśnie dłuższego zobowiązania.

W minionym sezonie Lucas Vazquez rozegrał 32 mecze w La Lidze. Strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst, pełniąc rolę zmiennika u Carlo Ancelottiego. Po przejęciu zespołu przez Xabiego Alonso, a także transferach Alexandra-Arnolda i Carrerasa, Hiszpan zdecydował o odejściu.

Zobacz również: Inter dogadany z Lookmanem. Atalanta odpowiedziała na ofertę