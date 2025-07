Inter dogadany z Lookmanem. Atalanta odpowiedziała na ofertę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Lookman chce transferu do Interu Mediolan

Inter Mediolan poważnie zabiega o Ademolę Lookmana, który w ostatnich dwóch sezonach imponował formą w barwach Atalanty. Klub z Mediolanu zidentyfikował Nigeryjczyka jako idealne wzmocnienie ofensywy i chce jak najszybciej zamknąć transfer. Lookman miał już wyrazić zgodę na przejście do Interu.

Inter liczy na wszechstronność Lookmana w ofensywie. Trener Cristian Chivu poszukuje zawodnika z dryblingiem i nieprzewidywalnością, który potrafiłby grać za plecami napastników. Negocjacje weszły w oficjalną fazę. W czwartek do Atalanty trafiła pierwsza propozycja transferowa.

Z informacji podanych przez „Sky Sport” wynika, że Inter zaproponował 40 milionów euro. To maksymalna kwota, jaką właściciel klubu – fundusz Oaktree – pozwolił przeznaczyć na ten transfer. Jednocześnie przedstawiciele Interu pracują nad sprzedażą Aleksandara Stankovica, który może odejść do Brugii lub Sassuolo za około 10 milionów euro.

Atalanta nie zaakceptowała jeszcze oferty. Klub z Bergamo liczy, że uda się wynegocjować wyższą kwotę, uznając wartość Lookmana za większą niż dotychczasowa propozycja. Wcześniej mówiło się, że La Dea oczekuje 50 mln euro. Sam zawodnik jest jednak zdeterminowany, by trafić do Interu, co może przyspieszyć osiągnięcie porozumienia.

W Mediolanie przygotowano już dla Lookmana kilkuletni kontrakt, który ma gwarantować mu zarobki na poziomie 4 do 4,5 miliona euro rocznie. Jeśli uda się dopiąć transfer, będzie to jeden z głównych ruchów Nerazzurrich tego lata.

