Kenan Yildiz zostaje w Juve? Nowe wieści elektryzują kibiców

Juventus wygląda na to, że w najbliższym czasie nie pożegna jednej ze swoich największych gwiazd. Sky Sport Germany przekazało konkretne wieści na temat reprezentanta Turcji.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Kenan Yildiz blisko nowego kontraktu w Juve

Juventus od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Luciano Spalletti, poprawił swoje wyniki. Tymczasem kibiców elektryzuje to, jaka przyszłość czeka Kenana Yildiza. Nowe wieści w tej sprawie przekazał serwis Sky Sport Germany.

Źródło przekonuje, że reprezentant Turcji jest blisko przedłużenia kontraktu z klubem z Turynu. W związku z tym, mimo że piłkarzem interesowały się w ostatnim czasie kluby z Premier League, Kenan Yildiz był zdeterminowany, aby przedłużyć umowę z Juve.

26-krotny reprezentant Turcji trafił do Juventusu w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium. Włoski klub pozyskał zawodnika na zasadzie wolnego transferu. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość Kenana Yildiza wynosi mniej więcej 75 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza ze Starą Damą obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

Kenan Yildiz w tej kampanii wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, notując w nich dziewięć trafień i osiem asyst. Na boisku spędził ponad 2400 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w niedzielę przy okazji starcia z Parmą. Spotkanie w ramach 23. kolejki Serie A rozpocznie się o godzinie 20:45. Pierwsza potyczka w tej kampanii między ekipami zakończyła się zwycięstwem Juve. Ogólnie w trzech ostatnich starciach między zespołami Turyńczycy wygrali tylko raz.