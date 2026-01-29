Liga Mistrzów nie wybacza. PSG w play-offach, a trener mówił wprost

PSG zakończyło rywalizację w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów na 11. miejscu. Tym samym musi rywalizować w play-offach. Tymczasem o rywalizacji w rozgrywkach mówił trener Paryżan.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique wprost o rywalizacji w Lidze Mistrzów

PSG w trakcie trwającej kampanii ma zamiar powtórzyć osiągnięcie z minionego roku i wygrać ponownie Ligę Mistrzów. Na dziś stołeczna ekipa nie może być jednak pewna gry w 1/8 finału rozgrywek. W środę paryżanie zremisowali z Newcastle United (1:1). Tym samym przedstawiciel ligi francuskiej będzie musiał grać w play-offach. Tymczasem o rywalizacji w Lidze Mistrzów mówił ostatnio szkoleniowiec giganta Ligue 1.

– Wszystko zależy od terminarza, od naszej świetnej grupy. Jeśli jest drużyna gotowa na play-offy, to jesteśmy nią my. Jeśli przeanalizujecie wszystkie nasze mecze z drużynami, z którymi graliśmy, ich poziom był po prostu katastrofalny. Tak, musimy się poprawić; jestem pierwszym, który tak uważa – mówił Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

– Newcastle to drużyna z czwartego koszyka. Oczywiście możemy grać znacznie lepiej z takimi przeciwnikami i osiągać lepsze wyniki. Zobaczymy, kto będzie naszym przeciwnikiem w play-offach. Myślę, że możemy się poprawić, ale musimy też przeanalizować naszych rywali, z których większość zdobyła 13 punktów – zaznaczył Hiszpan.

– Dobra wiadomość jest taka, że grając regularnie z czołowymi drużynami, jesteś przygotowany na nadchodzące play-offy i kolejne mecze, jeśli zasługujesz na awans do fazy pucharowej. Patrząc na ostatnie spotkania, zasłużyliśmy na zwycięstwo tym razem, ale porażka ze Sportingiem w Lizbonie była niezasłużona – przekonywał trener PSG.

Tymczasem już w niedzielę paryżanie rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Zmierzą się wówczas w roli gościa ze Strasbourgiem. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.