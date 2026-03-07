Juventus w letnim okienku transferowym może pozbyć się niewypału. Szeregi Starej Damy może opuścić Edon Zhegrova. Kosowianin znalazł się na celowniku Evertonu - informuje "Tutto Juve".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Edon Zhegrova na celowniku Evertonu

Juventus przeżywa trudny okres. Już drugi w tym sezonie. Zespół Luciano Spallettiego kompletnie się pogubił, co miało odzwierciedlenie w europejskich pucharach. Stara Dama kompletnie zawaliła pierwszy mecz z Galatasaray i nie zdołała odrobić strat w rewanżu. Tym samym przygoda Bianconerich w Lidze Mistrzów dobiegła już końca, a klub może się skupić w walce o awans do przyszłorocznej edycji.

W minionym letnim okienko transferowym Juventus sprowadził Edona Zhegrovę. Włosi bardzo długo walczyli o przyjście pomocnika, ale ostatecznie udało im się dogadać z OSC Lille na kwotę około 15 milionów euro. Z reprezentantem Kosowa wiązano olbrzymie nadzieje, ale rzeczywistość okazała się brutalna. 26-latek już po sezonie może opuścić Turyn, a serwis „Tutto Juve” donosi, że piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań Evertonu.

Przeprowadzka Edona Zhegrovy do Premier League byłaby ogromnym zaskoczeniem. Kosowianin kompletnie nie radzi sobie na włoskich boiskach, a w Anglii może być jeszcze gorzej. The Toffees jednak od kilku miesięcy obserwowali pomocnika i mają o nim bardzo dobre zdanie. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu.

Edon Zhegrova w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Juventusu. Kosowianin nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu.