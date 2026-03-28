Juventus chce zatrzymać gwiazdę. W planach kluczowe rozmowy

21:17, 28. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło: CalcioMercato.it

Juventus planuje zatrzymać Dusana Vlahovicia, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Serwis CalcioMercato podaje, że przed obiema stronami kluczowe rozmowy.

Luciano Spalletti
PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Przyszłość Dusana Vlahovicia blisko rozstrzygnięcia

Juventus Turyn jest coraz bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z Dusanem Vlahoviciem. Choć warunki nowej umowy są już znane obu stronom, do finalizacji rozmów wciąż brakuje kluczowego spotkania, które ma odbyć się w najbliższych tygodniach.

Jak informuje „CalcioMercato”, w ostatnich dniach ojciec zawodnika odwiedził go w Turynie, jednak nie doszło do rozmów z władzami klubu. Powodem była nieobecność prezesa Starej Damy, który przebywał za granicą. W efekcie dyskusje na temat przyszłości napastnika toczyły się jedynie w gronie rodzinnym.

Kolejne spotkanie wszystkich stron planowane jest jeszcze przed Wielkanocą i to właśnie ono może przesądzić o przyszłości serbskiego snajpera. Z ustaleń wynika, że Vlahović będzie inkasować w Turynie około 6-7 milionów euro netto za sezon, czyli niemal o połowę mniej niż zarabia obecnie.

W zamian otoczenie piłkarza naciska na wysoką premię za podpisanie kontraktu, która miałaby zrekompensować niższe zarobki. Juventus jest skłonny przystać na takie rozwiązanie i oferuje przedłużenie umowy o maksymalnie trzy lata. Co istotne, sam Vlahović jest otwarty na pozostanie w Turynie. W ostatnich miesiącach media łączyły Serba z wieloma klubami, w tym z Barceloną oraz zespołami z Premier League. Jednak zainteresowanie to nigdy nie przerodziło się w konkretne oferty.

