Juventus bez porozumienia z McKenniem. Agent dementuje plotki

Juventus znalazł się w centrum zamieszania wokół przyszłości Westona McKenniego. Po medialnych sugestiach o MLS i wygórowanych prowizjach, agent piłkarza zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus ryzykuje utratę McKenniego za darmo

Juventus wciąż nie doszedł do porozumienia z Westonem McKennie w sprawie nowej umowy. Kontrakt pomocnika wygasa w czerwcu 2026 roku, a negocjacje nie posunęły się do przodu. Włoskie media zaczęły więc sugerować, że rozmowy zostały zamrożone, a piłkarz może odejść za darmo, nawet do MLS.

Weston McKennie stał się bohaterem plotek, według których przeszkodą w rozmowach miały być prowizje agenta. Taki obraz sytuacji przedstawił między innymi Matteo Moretto. W odpowiedzi głos zabrał przedstawiciel zawodnika, Cory Gibbs, który zdecydowanie zaprzeczył tym informacjom w mediach społecznościowych. – Zazwyczaj nie odpowiadam na wpisy w sieci, ale gdy rozpowszechniane są fałszywe informacje, muszę zareagować. Jestem agentem Westona i potwierdzam, że wszystko poniżej jest fałszem. Sprawdzajcie fakty, zanim zaczniecie szerzyć kłamstwa i propagandę – napisał.

Weston McKennie wkrótce znajdzie się w kluczowym momencie swojej kariery. Jeśli nie dojdzie do przedłużenia umowy, już niedługo będzie mógł rozmawiać z innymi klubami na temat wolnego transferu. Zainteresowanie nie ogranicza się jedynie do MLS, bo w Serie A jego sytuację monitorują także Milan oraz Roma.

Weston McKennie od 2016 roku nieprzerwanie występuje w Europie. Grał w Schalke, Juventusie oraz podczas krótkiego wypożyczenia w Leeds United. Dla Bianconerich pozostaje ważnym ogniwem zespołu, ale brak postępów w rozmowach sprawia, że jego przyszłość w Turynie pozostaje otwarta. Kolejne miesiące pokażą, czy Juventus i McKennie znajdą wspólny język, czy drogi obu stron ostatecznie się rozejdą.

