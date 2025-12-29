McKennie myśli o odejściu z Juventusu. Interesuje go ten kierunek

Juventus i Weston McKennie wciąż nie znaleźli porozumienia w sprawie nowej umowy. Choć Amerykanin jest jednym z liderów zespołu, rozmowy utknęły, a przyszłość pomocnika pozostaje otwarta.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Weston Mckennie

Juventus czeka na decyzję McKenniego

Juventus może być zadowolony z postawy Westona McKenniego w pierwszej części sezonu. Pomocnik imponuje regularnością, uniwersalnością i zaangażowaniem. Jest też zawodnikiem bardzo cenionym przez Luciano Spallettiego, który widzi w nim ważny element układanki taktycznej. Mimo to temat jego przyszłości pozostaje nierozwiązany.

Problemem jest kontrakt. Umowa McKenniego wygasa 30 czerwca i od tego momentu Amerykanin mógłby odejść z Turynu za darmo. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że strony są blisko porozumienia. Wstępnie uzgodniono przedłużenie kontraktu, ale rozmowy nagle utknęły. Powodem okazały się prowizje oczekiwane przez otoczenie piłkarza, które klub uznał za zbyt wysokie. To właśnie ten punkt całkowicie zamroził negocjacje.

Jak informuje Matteo Moretto, zmienić mogło się także nastawienie samego zawodnika. McKennie coraz poważniej rozważa powrót do Stanów Zjednoczonych. Kilka klubów MLS aktywnie zabiega o jego transfer, kusząc wizją gry w ojczyźnie w roku, w którym odbędą się mistrzostwa świata. Taki scenariusz jest dla pomocnika bardzo atrakcyjny i realny.

Juventus wciąż liczy jednak na pozytywne zakończenie sprawy. Klub ma świadomość, jak ważnym piłkarzem jest McKennie, szczególnie dla Spallettiego. Jednocześnie w Turynie analizowane są alternatywy. Coraz częściej pojawia się temat Davide Frattesiego, który mógłby w przyszłości wypełnić lukę w środku pola.

