Juventus coraz bliżej transferu napastnika. Decydujące rozmowy

Juventus przyspiesza działania transferowe w sprawie Youssefa En Nesyriego. Według informacji Calciomercato, klub wykonał konkretny krok, który może przesądzić o przyszłości napastnika Fenerbahce.

PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

En Nesyri celem transferowym Juventusu

Juventus intensywnie pracuje nad wzmocnieniem ofensywy. Klub szuka napastnika o innym profilu niż David i Openda. Ma on uzupełnić braki po kontuzjowanym Dusanie Vlahoviciu. Właśnie dlatego temat Youssefa En Nesyriego stał się w ostatnich dniach wyjątkowo aktualny.

Youssef En Nesyri jest coraz poważniej brany pod uwagę przez Bianconerich. Alternatywa w postaci Jean Philippe Matety okazała się zbyt kosztowna. Crystal Palace oczekuje minimum 40 milionów euro. Dla Juventusu to bariera trudna do przeskoczenia.

Marco Ottolini pojawił się w Stambule, aby osobiście spotkać się z przedstawicielami Fenerbahce oraz otoczeniem zawodnika. To jasny sygnał, że klub chce przyspieszyć negocjacje. Bezpośredni kontakt ma pomóc w przełamaniu impasu.

Fenerbahce jest otwarte na sprzedaż napastnika. Klub chce zwolnić miejsce w kadrze i ograniczyć koszty. En Nesyri zarabia około 8 milionów euro netto rocznie. To znaczące obciążenie dla tureckiego zespołu.

Juventus rozważa wypożyczenie za około 5 milionów euro. W tej kwocie zawiera się pensja piłkarza oraz opłata dla Fenerbahce. Spór dotyczy klauzuli wykupu. Turcy oczekują obowiązku na poziomie 20 milionów euro. Juve naciska na prawo wykupu za 17 milionów. Rozmowy trwają i wkrótce mogą przynieść przełom.

Zobacz również: Szymański już na testach. Ciekawy transfer staje się faktem!