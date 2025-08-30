Juventus jest zainteresowany pozyskaniem Loisa Opendy z RB Lipska. Stara Dama jednak musi stawić czoła rywalom z Premier League. Belg również jest na radarze Aston Villi i Sunderlandu - donosi Florian Plettenberg ze "Sky".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda łączony z Juventusem, Aston Villą i Sunderlandem

Juventus jeszcze nie zamknął kadry na trwający sezon. Stara Dama w ostatnich dniach letniego okienka transferowego zamierza sięgnąć po wzmocnienia. Ostatnie medialne doniesienia sugerują, że na Allianz Stadium może trafić pomocnik. Turyńczycy bowiem prowadzą rozmowy z Realem Madryt w sprawie sprowadzenia Daniego Ceballosa.

Tymczasem w Juventusie wciąż nie jest rozwiązana sprawa napastnika. Okazuje się, że Stara Dama wkrótce może pozyskać nowego snajpera. Florian Plettenberg ze „Sky” zdradza, że w kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Lois Openda, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska. Niemcy żądają za swojego zawodnika aż 40 milionów euro.

Juventus jednak nie jest jedyną drużyną, która rozważa pozyskanie Loisa Opendy. Wspomniane źródło zdradza, że belgijskiego napastnika również chcą zespoły Premier League. A mianowicie Aston Villa oraz Sunderland. Czas pokaże, wyjaśni się kwestia przyszłości klubowej 25-latka.

Lois Openda jest zawodnikiem RB Lipska od 2023 roku. Dotychczas reprezentant Belgii rozegrał 92 spotkania w barwach niemieckiego zespołu. 25-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 41 trafień, a także 18 asyst.