Julian Alvarez zareagował na doniesienia. Barcelona i PSG już wiedzą

Julian Alvarez odniósł się do doniesień na temat potencjalnego transferu. Jak podaje dziennik L’Equipe, Argentyńczyk skupia się wyłącznie na Atletico i nie planuje nigdzie się przenosić przed końcem sezonu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez odejdzie z Atletico?

W ostatnich tygodniach nazwisko Juliana Alvareza często pojawia się w kontekście transferu do Barcelony, a także Paris Saint-Germain. Napastnik Atletico Madryt postanowił odnieść się do spekulacji. W rozmowie z „L’Equipe” argentyński napastnik przyznał, że koncentruje się na obecnym zespole i nie myśli o zmianie barw w styczniu.

– Barcelona lub PSG? Szczerze mówiąc, nie wiem. Widzę, co ludzie piszą w mediach społecznościowych. W Hiszpanii dużo się mówi o mnie i Barcelonie. Ja skupiam się na Atletico i o wszystkim porozmawiamy po zakończeniu sezonu – przyznał 25-latek.

W ten sposób jasno dał do zrozumienia, że wszelkie decyzje dotyczące jego przyszłości zostaną podjęte dopiero latem. To zamyka drogę do zimowego transferu, ale pozostawia pole do kolejnych spekulacji na temat odejścia w kolejnym okienku.

Obaj giganci od dłuższego czasu obserwują reprezentanta Argentyny. Dla obu klubów Alvarez byłby wzmocnieniem ofensywy. Obecnie jednak priorytetem napastnika jest zakończenie sezonu na Metropolitano w dobrym stylu. Do tej pory w siedemntastu spotkaniach strzelił dziewięć bramek i zanotował pięć asyst.

