Lewandowski znalazł się na celowniku Milanu. Polak długo się nie zastanawiał

Robert Lewandowski nie opuści Barcelony w zimowym oknie transferowym. Jak podaje Fabrizio Romano, polski napastnik jest w pełni skoncentrowany na dokończeniu sezonu w barwach Dumy Katalonii.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie odejdzie zimą z Barcelony

Robert Lewandowski nigdzie się nie wybiera przynajmniej na razie. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o możliwym rozstaniu Polaka z Barceloną już w zimowym oknie i potencjalnym transferze do AC Milan. Jednak dziennikarz Fabrizio Romano zdementował te wieści. Według niego kapitan reprezentacji Polski jest w pełni skupiony na dokończeniu sezonu w drużynie Hansiego Flicka.

Wszystko wskazuje na to, że 37-latek chce pomóc zespołowi i zamierza koncentrować się na grze, a nie transferowych plotkach. Mimo to sytuacja może się zmienić po zakończeniu bieżących rozgrywek.

🚨 Robert Lewandowski, not planning any January move as his desire and focus is on completing the season at Barça.



❗️ Concrete, high chances to part ways in summer 2026 on free deal. 👀🇵🇱



🎥🇮🇹 https://t.co/WhQbfYcW6L pic.twitter.com/3fYHSQsmx5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

W czerwcu 2026 roku kontrakt Lewandowskiego z Blaugraną wygaśnie, a klub na razie nie rozpoczął rozmów w sprawie jego przedłużenia. Z jednej strony zawodnik deklaruje chęć pozostania w stolicy Katalonii, z drugiej zaś zarząd planuje odmłodzenie ataku.

W związku z tym Polak może opuścić drużynę jako wolny zawodnik, a od stycznia mógłby negocjować z dowolnym klubem. Na razie jednak niczego nie można wykluczyć. W aktualnym sezonie Lewandowski strzelił cztery bramki w jedenastu meczach.

