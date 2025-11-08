Lewandowski znalazł się na celowniku Milanu. Polak długo się nie zastanawiał

08:35, 8. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fabrizio Romano

Robert Lewandowski nie opuści Barcelony w zimowym oknie transferowym. Jak podaje Fabrizio Romano, polski napastnik jest w pełni skoncentrowany na dokończeniu sezonu w barwach Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie odejdzie zimą z Barcelony

Robert Lewandowski nigdzie się nie wybiera przynajmniej na razie. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o możliwym rozstaniu Polaka z Barceloną już w zimowym oknie i potencjalnym transferze do AC Milan. Jednak dziennikarz Fabrizio Romano zdementował te wieści. Według niego kapitan reprezentacji Polski jest w pełni skupiony na dokończeniu sezonu w drużynie Hansiego Flicka.

Wszystko wskazuje na to, że 37-latek chce pomóc zespołowi i zamierza koncentrować się na grze, a nie transferowych plotkach. Mimo to sytuacja może się zmienić po zakończeniu bieżących rozgrywek.

W czerwcu 2026 roku kontrakt Lewandowskiego z Blaugraną wygaśnie, a klub na razie nie rozpoczął rozmów w sprawie jego przedłużenia. Z jednej strony zawodnik deklaruje chęć pozostania w stolicy Katalonii, z drugiej zaś zarząd planuje odmłodzenie ataku.

W związku z tym Polak może opuścić drużynę jako wolny zawodnik, a od stycznia mógłby negocjować z dowolnym klubem. Na razie jednak niczego nie można wykluczyć. W aktualnym sezonie Lewandowski strzelił cztery bramki w jedenastu meczach.

