Alvarez zrezygnuje z Atletico? Wielka szansa dla Barcelony

Barcelona planuje pożegnać Roberta Lewandowskiego w przyszłym roku, kiedy to wygaśnie jego umowa. Szanse na przedłużenie tej współpracy są praktycznie zerowe, gdyż Polak nie jest już pewniakiem do wyjściowego składu. Hansi Flick od początku sezonu szuka właściwego rozwiązania, rotując między nim oraz Ferranem Torresem. Widzi na tej pozycji również Marcusa Rashforda, ale żadna z tej opcji nie uchodzi za docelową. Blaugrana ma świadomość, że musi sprowadzić w miejsce Lewandowskiego napastnika z najwyższej półki, a celem numer jeden pozostaje Julian Alvarez.

Do tej pory wydawało się, że Argentyńczyk jest nie do wyjęcia. Atletico Madryt wycenia go nawet na 200 milionów euro, co dla Dumy Katalonii stanowi przeszkodę nie do ominięcia. Kluczowe może natomiast okazać się nastawienie samego zawodnika, który przeniósł się do stolicy Hiszpanii z nadzieją na walkę o najwyższe cele. Tak się nie dzieje, bowiem Atletico stale zawodzi, a we wtorek zostało rozbite w Lidze Mistrzów przez Arsenal aż 0-4.

Słabe wyniki sprawiają, że Alvarez zaczyna mieć wątpliwości w kwestii swojej przyszłości w Atletico. Pragnie grać dla drużyny, z którą może osiągać sukcesy, a przy tym pełnić rolę lidera ofensywy. Barcelona postara się mu to zapewnić.

🚨 Julián Alvarez has begun questioning the Atlético Madrid project.



He thinks that if he cannot win titles with the club it would be better to leave in search of trophies. The big defeat against Arsenal has compounded this feeling.



🟦🟥 Barcelona are continuing to monitor the… pic.twitter.com/n2FgT6d9wq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2025

Ostateczna decyzja gwiazdora dopiero zapadnie. Barcelona monitoruje sytuację, gdyż transfer Alvareza byłby marzeniem Joana Laporty, Deco oraz Hansiego Flicka.