Julian Alvarez nie dla Barcelony? Inny gigant wkracza do akcji

Atletico Madryt chciałoby zatrzymać Juliana Alvareza, ale gdyby piłkarz naciskał na transfer, to wolałoby sprzedać go klubowi z innej ligi. PSG może więc pokonać Barcelonę w walce o podpis argentyńskiego napastnika - donosi Ekrem Konur.

PSG zainteresowane Julianem Alvarezem

Julian Alvarez może odejść z Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 26-letni napastnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku, a pytany o swoją przyszłość nie potrafi jednoznacznie wskazać, gdzie będzie występował w następnym sezonie. Argentyński snajper w ostatnich miesiącach najczęściej był łączony z przenosinami do Barcelony. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, głównie z powodów finansowych oraz ze względu na stanowisko władz stołecznego klubu.

Atletico Madryt wolałoby zatrzymać swojego czołowego piłkarza, ale w przypadku nacisków ze strony zawodnika rozważy sprzedaż. Jednocześnie włodarze giganta ze stolicy Hiszpanii niechętnie patrzą na ewentualną możliwość wzmocnienia bezpośredniego rywala w La Lidze, jakim jest katalońska ekipa.

Z tego powodu bardziej realny wydaje się transfer do innej ligi. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura do walki o podpis mistrza świata może poważnie włączyć się Paris Saint-Germain, które pozostaje w kontakcie z otoczeniem piłkarza i analizuje możliwość złożenia oferty. Ponadto gwiazdorowi przyglądają się potentaci z Premier League.

Alvarez trafił do drużyny Los Rojiblancos latem 2024 roku po bardzo udanym okresie w Manchesterze City. Z zespołem Obywateli zdobył między innymi dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku, będąc ważną postacią drużyny prowadzonej przez Lionela Scaloniego. W barwach madryckiego klubu rozegrał dotąd 98 spotkań, zdobył 45 bramek i zaliczył 15 asyst.