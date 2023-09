IMAGO / Domenic Aquilina Na zdjęciu: Luka Jović

Fiorentina zgodziła się oddać Lukę Jovicia za darmo do Milanu

Serb podpisał roczną umowę

To dla niego kolejna szansa, by wrócić na wysoki poziom

Jović spędzi najbliższy rok w Milanie

Luka Jović zachwycił Europę w sezonie 2018/2019, gdy strzelił łącznie 27 bramek dla Eintrachtu Frankfurt. Na jego pozyskanie zdecydował się Florentino Perez, ale przygoda Serba w Realu Madryt to całkowity niewypał. Po rocznym wypożyczeniu do Eintrachtu, Królewscy zgodzili się przed rokiem oddać piłkarza za darmo Fiorentinie. We Florencji rozegrał przeciętną kampanię. Mimo tego AC Milan zdecydował, że to właśnie Jović powinien pełnić rolę rezerwowego napastnika po tym, jak odszedł Divock Origi. Piłkarz, za którego niegdyś Real zapłacił 63 miliony euro otrzymał zatem kolejną okazję na powrót do europejskiej elity.

Rossoneri podpisali z 25-latkiem umowę na jeden sezon. Co ciekawe, Viola również pozwoliła napastnikowi na odejście za darmo.

Jović w minionej kampanii rozegrał łącznie 50 spotkań. Zanotował w nich 13 bramek i pięć asyst.

Zobacz też: Saudyjczycy gotowi pobić światowy rekord, by sprowadzić Salaha.

Inter Mediolan Fiorentina 1.67 4.20 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 09:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin