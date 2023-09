IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Mohamed Salah

Al-Ittihad nadal naciska na kupno Mohameda Salaha

W ostatnich dniach Liverpool odrzucił ofertę rzędu 175 milionów euro

Jak donoszą dziennikarze Daily Mail, Saudyjczycy są gotowi pobić rekord transferowy, należący do Neymara

Salah droższy niż Neymar? Determinacja Saudyjczyków

W ostatnich tygodniach jednym z najgłośniejszych tematów jest ewentualny transfer Mohameda Salaha do Al-Ittihad. Ze sprawą musi regularnie mierzyć się Juergen Klopp. Niemiecki trener podkreśla, że odejście gwiazdy jego zespołu nie jest brane pod uwagę. Za słowami poszły też czyny. Saudyjczycy zaoferowali niedawno 175 milionów euro za 31-latka i spotkali się z odmową.

Dziennikarze Daily Mail informują jednak, że nie jest to bynajmniej koniec sagi. Al-Ittihad jest zdeterminowane, by uczynić z Salaha twarz nowego projektu. Klub z Arabii Saudyjskiej jest ponoć gotowy, by zaoferować Liverpoolowi ponad 233 miliony euro! Jeśli taki transfer doszedłby do skutku, Egipcjanin zdetronizowałby Neymara i zostałby najdroższym piłkarzem w historii futbolu. Wydaje się jednak, że podejście The Reds jest klarowne. Trudno będzie jednak odrzucić ofertę tego rzędu – zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek napastnika.

Salah w tym sezonie wystąpił już w trzech meczach Premier League. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

